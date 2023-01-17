Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 17 января 2023Россия

Власти приграничного российского региона рассказали о последствиях атаки ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил об отсутствии пострадавших при обстреле Шебекино

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате обстрела окраин города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадавших нет. О последствиях атаки во вторник, 17 января, рассказал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.

Около 3:00 (по московскому времени) 17 января Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

15 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Снаряды попали в торговые ряды на шебекинском рынке. Никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о взятии всего Соледара
Российский комик словами «в Америке ты никому не нужен» описал карьеру в США
Москвичам пообещали близкое к рекорду тепло
Полина Гагарина показала фигуру в купальнике
Женщина подговорила падчерицу подмешать яд в напиток матери и попала в тюрьму
У кишечной палочки обнаружили белки с уникальной структурой
Уничтожение украинских диверсантов в ДНР попало на видео
Президент Финляндии рассказал о реакции Путина на решение о членстве в НАТО
Косторная прокомментировала переход в парное катание
Селена Гомес начала встречаться с диджеем The Chainsmokers Эндрю Таггартом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.