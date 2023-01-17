Власти приграничного российского региона рассказали о последствиях атаки ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил об отсутствии пострадавших при обстреле Шебекино

В результате обстрела окраин города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадавших нет. О последствиях атаки во вторник, 17 января, рассказал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.

Около 3:00 (по московскому времени) 17 января Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

15 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Снаряды попали в торговые ряды на шебекинском рынке. Никто не пострадал.