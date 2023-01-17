ВСУ в третий раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о третьем обстреле ВСУ за день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день обстреляли приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрел попало село в Валуйском городском округе, есть пострадавший с ранением легкой степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Он уточнил, что осколки украинского снаряда выбили окна в частных домах, а также повредили один автомобиль. На данный момент, добавил Гладков, продолжается подомовой обход территории.

Ранее губернатор сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом и Белгородским районом. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Позднее он рассказал про обстрел города Шебекино, уточнив, что в результате атаки ВСУ жертв не оказалось.

Кроме того, Шебекино попадал под обстрел 15 января. Снаряды ВСУ попали в торговые ряды на шебекинском рынке. В результате обстрела никто не пострадал, добавил губернатор.