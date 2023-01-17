Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 17 января 2023Россия

ВСУ в третий раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о третьем обстреле ВСУ за день

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день обстреляли приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрел попало село в Валуйском городском округе, есть пострадавший с ранением легкой степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Он уточнил, что осколки украинского снаряда выбили окна в частных домах, а также повредили один автомобиль. На данный момент, добавил Гладков, продолжается подомовой обход территории.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее губернатор сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом и Белгородским районом. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Позднее он рассказал про обстрел города Шебекино, уточнив, что в результате атаки ВСУ жертв не оказалось.

Кроме того, Шебекино попадал под обстрел 15 января. Снаряды ВСУ попали в торговые ряды на шебекинском рынке. В результате обстрела никто не пострадал, добавил губернатор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»
В Госдуме назвали ликвидацию режима Зеленского обязательной задачей СВО
Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области
Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников
Известный американский бренд отказался от поставок товаров в Россию
Джерард Батлер обжег лицо кислотой
Минобороны заявило об уничтожении «Краба» польского производства
«Калашников» передал Минобороны новые «Удавы»
Минобороны заявило о перехвате 14 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха»
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.