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10:23, 19 января 2023Россия

Украина нанесла удар сразу по нескольким селам в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об ударе ВСУ по нескольким селам в районе Шебекина

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, в хуторе Балки в результате обстрела был разрушен частный дом, в котором никто не жил и повреждены окна соседних домовладений. Кроме того, в поселке Ленинский была разрушена хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших среди местного населения нет.

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Константин Лысяков
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