Украина нанесла удар сразу по нескольким селам в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об ударе ВСУ по нескольким селам в районе Шебекина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, в хуторе Балки в результате обстрела был разрушен частный дом, в котором никто не жил и повреждены окна соседних домовладений. Кроме того, в поселке Ленинский была разрушена хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших среди местного населения нет.