Глава Брянской области рассказал о состоянии раненого диверсантами ребенка

Глава Брянской области Богомаз: врачи успешно прооперировали раненого диверсантами ребенка

Врачи успешно прооперировали раненого диверсантами в Брянской области ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, врачи смогли удалить застрявшую в теле мальчика пулю. Богомаз добавил, что пуля была впущена из оружия западного производства.

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно (...) Федор находится под постоянным наблюдением специалистов», — сообщил он.

2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Нарушители границы обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, а также был ранен десятилетний мальчик. По словам Богомаза, ребенка доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает. Позже число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло до двух.