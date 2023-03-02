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18:33, 2 марта 2023Россия

Глава Брянской области рассказал о состоянии раненого диверсантами ребенка

Глава Брянской области Богомаз: врачи успешно прооперировали раненого диверсантами ребенка

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Врачи успешно прооперировали раненого диверсантами в Брянской области ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, врачи смогли удалить застрявшую в теле мальчика пулю. Богомаз добавил, что пуля была впущена из оружия западного производства.

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно (...) Федор находится под постоянным наблюдением специалистов», — сообщил он.

2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Нарушители границы обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, а также был ранен десятилетний мальчик. По словам Богомаза, ребенка доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает. Позже число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло до двух.

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Марк Леонов
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