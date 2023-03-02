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13:46, 2 марта 2023Россия

Брянский губернатор рассказал о погибшем из-за атаки украинских диверсантов

Брянский губернатор Богомаз рассказал, что при атаке ДРГ погиб водитель легковой машины

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в селе Любечане Брянской области погиб водитель легкового автомобиля, уточнил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Он также рассказал, что раненный во время обстрела диверсантами десятилетний мальчик доставлен в Брянскую областную больницу. Его жизни ничего не угрожает, заверил Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области сообщал, что на территорию села Любечане проникла украинская ДРГ, которая обстреляла легковую машину, в результате чего погиб один человек.

Позже стало известно, что российские силовики вступили в бой с украинскими диверсантами, которые проникли в два села под Брянском, в одном из них взяв в заложники местных жителей. В ходе боестолкновений есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал действия украинских диверсантов в Брянской области атакой террористов. По его словам, сейчас принимаются меры для их уничтожения. Представитель Кремля также сообщил, что глава государства информирован о ситуации и постоянно получает доклады от руководителя ФСБ Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и министра обороны России Сергея Шойгу.

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Константин Лысяков
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