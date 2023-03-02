Путину доложили об атаке украинских диверсантов на Брянскую область

Песков заявил, что Путин получает доклады об атаке украинской ДРГ на Брянскую область

Президент России Владимир Путин проинформирован о проникновении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Брянской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также назвал терроризмом действия украинской ДРГ в Брянской области, подчеркнув, что меры по уничтожению членов группы принимаются.

2 марта на территорию граничащего с Украиной российского региона в село Любечане проникла украинская ДРГ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что погиб местный житель, ранен ребенок.

В силовых структурах сообщили, что у диверсантов могут находиться в заложниках до шести человек. По данным ФСБ, ведутся мероприятия по задержанию нарушителей государственной границы.