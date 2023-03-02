Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 2 марта 2023Россия

Путину доложили об атаке украинских диверсантов на Брянскую область

Песков заявил, что Путин получает доклады об атаке украинской ДРГ на Брянскую область

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проинформирован о проникновении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Брянской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также назвал терроризмом действия украинской ДРГ в Брянской области, подчеркнув, что меры по уничтожению членов группы принимаются.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

2 марта на территорию граничащего с Украиной российского региона в село Любечане проникла украинская ДРГ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что погиб местный житель, ранен ребенок.

В силовых структурах сообщили, что у диверсантов могут находиться в заложниках до шести человек. По данным ФСБ, ведутся мероприятия по задержанию нарушителей государственной границы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
На российском авиазаводе при испытаниях фюзеляжа погиб человек
Появилось видео работы российского снайпера ночью под Кременной по солдатам ВСУ
Россияне массово захотели купить жилье в пляжной стране
Российские истребители сбили в ДНР украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8
По сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль-приквел
Минобороны заявило о поражении 89 артиллерийских подразделений ВСУ
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска уничтожили 270 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий
Блинкен обратился к Лаврову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.