Силовики назвали число заложников украинских диверсантов в Брянской области

ТАСС: в заложниках у диверсантов в Брянской области могут находиться до шести человек

До шести человек может находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей», — сообщил собеседник агентства.

Он также сообщил, что на территорию Брянской области проникли несколько десятков вооруженных боевиков, точное число диверсантов источник не уточнил.

Ранее сообщалось, что на территории области началось боестолкновение с украинскими диверсантами. Отмечалось, что есть погибшие и раненые среди местных жителей.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнял, что на территорию села Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. Он сообщил о гибели одного местного жителя и ранении десятилетнего ребенка.