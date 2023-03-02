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12:11, 2 марта 2023Силовые структуры

В Брянской области начался бой с украинскими диверсантами

Силовые структуры сообщили о боестолкновении с украинскими диверсантами в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские силовые структуры сообщают, что на территории Брянской области началось боестолкновение с украинскими диверсантами. Об этом сообщает ТАСС.

«Группа украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», — сообщает источник агентства.

Отмечается, что в ходе боестолкновений есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

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Варвара Кошечкина
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