Силовые структуры
ФСБ сообщила об операции по уничтожению прорвавшихся в Россию диверсантов
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Начало событий в новости Силовики назвали число заложников украинских диверсантов в Брянской области
В приграничном районе Брянской области проводится спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу России. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.
Мероприятия по пресечению нарушителей госграницы ведутся в Климовском районе области при взаимодействии ФСБ и силами Минобороны.
Ранее 2 марта сообщалось, что российские силовики вступили в бой с украинскими диверсантами, которые проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
До шести человек может находиться в заложниках из числа местных жителей.