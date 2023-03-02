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12:45, 2 марта 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила об операции по уничтожению прорвавшихся в Россию диверсантов

ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Начало событий в новости Силовики назвали число заложников украинских диверсантов в Брянской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В приграничном районе Брянской области проводится спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу России. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.

Мероприятия по пресечению нарушителей госграницы ведутся в Климовском районе области при взаимодействии ФСБ и силами Минобороны.

Ранее 2 марта сообщалось, что российские силовики вступили в бой с украинскими диверсантами, которые проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

До шести человек может находиться в заложниках из числа местных жителей.

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Любовь Ширижик
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