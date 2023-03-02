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13:37, 2 марта 2023Россия

Кремль назвал терроризмом действия украинских диверсантов в Брянской области

Песков назвал террористической атакой действия украинских диверсантов в Брянской области

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области являются атакой террористов. Об этом в четверг, 2 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов», — сказал представитель Кремля.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская ДРГ, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что в заложниках у диверсантов могут находиться до шести мирных жителей.

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Никита Абрамов
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