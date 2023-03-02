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17:33, 2 марта 2023Россия

Число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что число погибших из-за атаки ДРГ выросло до двух

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число погибших из-за атаки диверсантов в селе Любечане Брянской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, скончался местный житель 1966 года рождения. Детали его гибели Богомаз на озвучил. «Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — добавил губернатор.

2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Нарушители границы обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, а также был ранен десятилетний мальчик. По словам Богомаза, ребенка доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

Позже стало известно, что российские силовики вступили в бой с диверсантами, которые проникли в два села под Брянском, в одном из них взяв в заложники местных жителей. В свою очередь, Федеральная служба безопасности сообщила о проведении на территории региона спецоперации по уничтожению нарушителей.

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Константин Лысяков
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