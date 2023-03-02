ФСБ сообщила об операции по ликвидации украинских диверсантов в Брянской области

ФСБ сообщила об операции по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области

В приграничном районе Брянской области проводится спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу России. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили ТАСС в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Мероприятия по ликвидации нарушителей госграницы ведутся в Климовском районе области при взаимодействии ФСБ с силами Минобороны России.

При атаке диверсантов пострадали местные жители

Ранее источник ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что на территории области началось боестолкновение с украинскими диверсантами. При этом в ходе боестолкновений есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Группа украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с противниками источник ТАСС

По словам губернатора Александра Богомаза, на территорию региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате ее атаки погиб один человек.

С Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля Александр Богомаз глава Брянской области

Он отметил, что Вооруженные силы России уже ведут работу по поиску и уничтожению диверсантов.

Один из пострадавших — ребенок

Заместитель губернатора Андрей Бардуков рассказал о пострадавшем в регионе ребенке. Чиновник отметил, что жизни мальчика ничего не угрожает. «Там незначительное ранение. Пока сказать не могу, его еще не осмотрели хирурги — он едет в карете скорой помощи в больницу», — пояснил он.

Нападавшие могли взять в заложники до шести человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, в заложниках у украинских диверсантов может находиться до шести человек.

Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей источник ТАСС

Он также сообщил, что на территорию области проникли несколько десятков вооруженных диверсантов. Их точное число источник не назвал.

В свою очередь местный житель сообщил ТАСС, что украинские диверсанты, которые проникли в Брянскую область, взяли в заложники, а затем отпустили фельдшера села Любечане, который ехал на личном автомобиле из села Новый Ропск.

В ходе нападения украинских диверсантов был захвачен фельдшер села Любечане, его сейчас уже отпустили. Медработник ехал на личной машине из села Новый Ропск, был в салоне один местный житель — в беседе с ТАСС

По его словам, местные жители находятся в домах, закрыв окна, выехать никто не может, слышны звуки стрельбы.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru