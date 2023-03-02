Стало известно о состоянии раненого в Брянской области ребенка

Власти Брянской области сообщили, что жизни раненого ребенка ничего не угрожает

Жизни раненого мальчика в Брянской области ничего не угрожает. О состоянии ребенка сообщил заместитель губернатора приграничного российского региона Андрей Бардуков. Его слова приводит «Звезда» в своем Telegram-канале.

Ранее 2 марта глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в село Любечане на территории Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, один человек погиб.

