Путин обвинил украинских диверсантов в сознательном обстреле машины с детьми

Президент России Путин заявил, что диверсанты под Брянском сознательно стреляли по детям

Украинские диверсанты под Брянском сознательно стреляли по машине с детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телемоста с Пятигорском. Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

«Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети», — обвинил диверсантов президент.

Действия ВСУ в российском регионе глава государства оценил как терроризм.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

