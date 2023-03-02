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15:10, 2 марта 2023Россия

Путин обвинил украинских диверсантов в сознательном обстреле машины с детьми

Президент России Путин заявил, что диверсанты под Брянском сознательно стреляли по детям
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Reuters

Украинские диверсанты под Брянском сознательно стреляли по машине с детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телемоста с Пятигорском. Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

«Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети», — обвинил диверсантов президент.

Действия ВСУ в российском регионе глава государства оценил как терроризм.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

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Марк Леонов
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