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02:44, 12 января 2023Интернет и СМИ

В США сообщили о наводящем ужас российском оружии

Popular Mechanics: гиперзвуковые ракеты России наводят настоящий ужас на США

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на Соединенные Штаты. Об этом сообщает Popular Mechanics.

По словам автора статьи Луи Маззанти, российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость «до десяти единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные».

Отмечается, что лидером «рейтинга ужаса» являются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые Москва уже применяла в ходе спецоперации на Украине. Автор сообщает, что эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.

Обозреватель также заявил, что ракеты «Циркон» являются первым в мире оружием, которое способно достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки. По его словам, у российской стороны имеется гиперзвуковой управляемый боевой блок «Авангард», носителем которого может выступать ракета РС-28 «Сармат» с дальностью действия 18 тысяч километров.

Маззанти также подчеркнул, что США должны признать невероятную эффективность российских крылатых ракет «Калибр». По словам обозревателя, Москве удалось достичь вершины технологической революции, при этом Вашингтон даже близко не подобрался к успехам российской стороны.

Ранее Пентагон заявил о первом успешном пуске гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Пуск полноценного прототипа ракеты осуществили с борта B-52H над Тихим океаном.

В ноябре директор программы стратегических систем Военно-морских сил США, вице-адмирал Джонни Вулф сообщил, что Соединенным Штатам срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия.

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Марина Совина
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