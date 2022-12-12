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20:50, 12 декабря 2022Наука и техника

Пентагон заявил об успешном пуске гиперзвуковой ракеты

Минобороны США заявило о пуске полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hassan Ammar / AP

Пентагон заявил о первом успешном пуске гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство США.

Пуск полноценного прототипа ракеты был осуществлен с борта межконтинентального стратегического бомбардировщика B-52H во время полета. Над Тихим океаном, вблизи Калифорнийского побережья, ракета достигла гиперзвуковой скорости, которая в пять раз превышала скорость звука. По словам Министерства обороны США, данные телеметрии показали, что все задачи испытаний были выполнены.

Ранее, в мае 2022 года, уже сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия AGM-183A в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Пуск также осуществлялся с борта Boeing B-52H Stratofortress, и ракете удалось достигнуть пятикратной скорости звука.

Кроме того, американские гиперзвуковые ракеты также создаются в рамках программ Operational Fires (OpFires) и Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

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Леонид Немов
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