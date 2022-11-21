В США заявили о срочной необходимости догнать Россию по гиперзвуковому оружию

Вице-адмирал США Вулф заявил о срочной необходимости догнать РФ по гиперзвуковому оружию

США срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия. Об этом телеканалу CNN заявил директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США, вице-адмирал Джонни Вулф.

«До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы для разработки и внедрения этой технологии в систему вооружения. Теперь такая необходимость возникла, и у нас появилось намерение срочно наверстать упущенное», — сказал он. Эксперт пояснил, что сейчас Пентагон стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.

5 ноября адмирал ВМС США Чарльз Ричард заявил о проигранной гонке гиперзвукового оружия — он признал, что Россия и Китай обошли США в этом направлении. Также, по его словам, конфликт на Украине «продемонстрировал угасающую силу американского военного сдерживания«. «Факт, который слишком немногие из наших лидеров, кажется, готовы признать публично», — сказал адмирал.

Ранее бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон назвал систему противоракетный обороны (ПРО) актуальной как никогда. Он признал, что американские вооружения в настоящее время не способны защитить страну от российских и китайских баллистических ракет.