Американский адмирал Ричард: конфликт на Украине продемонстрировал угасающую силу США

Конфликт на Украине является для Америки лишь «разминкой». Так военные действия в этом регионе назвал адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Чарльз Ричард в колонке для издания The Wall Street Journal.

Однако, говоря о конфликте на Украине как о разминке, адмирал имеет в виду, что впереди США ждет более серьезное военное столкновение, к которому Штаты не готовы.

«Конфликт на Украине продемонстрировал угасающую силу американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, кажется, готовы признать публично», — заявил адмирал.

Чарльз Ричард сравнил способность военной машины страны адаптироваться к условиям конфликтов с возможностями Китая и отметил, что Пекину удается быстрее внедрять новые технологии. Также он заявил о проигранной гонке гиперзвукового оружия — он признал, что Россия и Китай обошли США в этом направлении.

Ранее советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог сообщил, что США выделяют Киеву 2,5 миллиона долларов в час.