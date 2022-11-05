Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 5 ноября 2022Мир

Американский адмирал назвал конфликт на Украине разминкой

Американский адмирал Ричард: конфликт на Украине продемонстрировал угасающую силу США

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Конфликт на Украине является для Америки лишь «разминкой». Так военные действия в этом регионе назвал адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Чарльз Ричард в колонке для издания The Wall Street Journal.

Однако, говоря о конфликте на Украине как о разминке, адмирал имеет в виду, что впереди США ждет более серьезное военное столкновение, к которому Штаты не готовы.

«Конфликт на Украине продемонстрировал угасающую силу американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, кажется, готовы признать публично», — заявил адмирал.

Чарльз Ричард сравнил способность военной машины страны адаптироваться к условиям конфликтов с возможностями Китая и отметил, что Пекину удается быстрее внедрять новые технологии. Также он заявил о проигранной гонке гиперзвукового оружия — он признал, что Россия и Китай обошли США в этом направлении.

Ранее советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог сообщил, что США выделяют Киеву 2,5 миллиона долларов в час.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось до 15
Названа сумма арестованных Украиной российских активов
Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов к Новому году
Бастрыкин поручил доложить о пожаре в ночном клубе Костромы
Последствия пожара в костромском ночном клубе сняли на видео
Владельцем сгоревшего кафе в Костроме оказался депутат
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Константин Богомолов публично обратился к Ксении Собчак в ее день рождения
Американский адмирал назвал конфликт на Украине разминкой
В Warner Bros. Discovery захотели снять новые фильмы про Гарри Поттера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.