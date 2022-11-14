В США признали неспособность системы ПРО защитить страну от российских ракет

Экс-помощник Трампа Болтон: системы ПРО США неспособны противостоять российским ракетам

Бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в своей статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ) назвал систему противоракетный обороны (ПРО) актуальной как никогда, признав, что американские вооружения в настоящее время не способны защитить страну от российских и китайских баллистических ракет.

По его словам, нынешняя система ПРО США не способна противостоять серьезным ударам баллистических ракет. Он отметил, что на фоне сообщений о разработке Ираном первой гиперзвуковой баллистической ракеты, постоянных пусков со стороны КНДР, а также возможным проведением Китаем испытания ядерного оружия американской администрации необходимо сделать усиление противоракетной обороны приоритетной задачей.

«Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, возможности США к сдерживанию и готовность страны симметрично отвечать военным путем лишь снижались», — заявил Болтон.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Хаджизаде рассказал, что Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету. Он заверил, что ракета может преодолевать системы противоракетной обороны противника.