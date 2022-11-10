В Иране заявили о разработке первой гиперзвуковой ракеты

Командующий ВКС КСИР Хаджизаде заявил, что Иран разработал первую гиперзвуковую ракету

Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету. Она может преодолевать системы противоракетной обороны, заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Хаджизаде. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает РИА Новости.

«Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», — приводит его слова Tasnim.

Хаджизаде отметил, что новая ракета является решением по уничтожению противоракетных систем противника. По его словам, разработка такого оружия — большой шаг в производстве ракет.

В октябре издание The Drive писало, что иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar имеют впечатляющую точность.

В сентябре в Иране представили новую баллистическую ракету «Резван» с дальностью полета 1400 километров. Скорость ракеты может в восемь раз превышать скорость звука.