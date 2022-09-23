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В Иране представили новую баллистическую ракету

В Иране представили баллистическую ракету «Резван» класса «земля-земля»

Фото: Irna

В ходе парада по случаю начала Недели священной обороны в Иране представили новую баллистическую ракету «Резван». Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что дальность полета боеприпаса класса «земля-земля» составляет 1400 километров. Жидкостную ракету можно запускать с мобильных и стационарных платформ.

Командующий КСИР Хоссейн Салами заявил, что скорость высокоточной ракеты «Резван» может в восемь раз превышать скорость звука.

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В сентябре капитан армии США Кэм Макмиллан в публикации 19FortyFive отметил, что беспилотные летательные аппараты иранского производства, которые применяли против американских военных в Ираке, являются сложной целью.

В том же месяце американское издание The Drive сообщило, что катамаран Shahid Soleimani стал первым иранским кораблем с установкой вертикального пуска ракет.

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Даниил Иринин
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