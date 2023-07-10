«Ростех»: Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО

Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, передает РИА Новости.

«Авиация — это тоже наш сектор, по некоторым позициям мы тоже в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению [задач] нашей специальной военной операции», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Су-34 предназначен для поражения целей противника в оперативной и тактической глубине. По боевым возможностям Су-34 относится к истребителям поколения 4++ и может выполнять задачи без истребительного прикрытия. Сверхманевренный истребитель Су-35 считается переходным звеном между Су-27 и Су-35.

Ранее в июле Telegram-канал Fighterbomber опубликовал ролик, демонстрирующий сброс планирующих авиационных бомб ФАБ-500М62 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В июне вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что новую партию многоцелевых истребителей Су-35С передали Воздушно-космическим силам (ВКС) России.