Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:36, 23 июня 2023Наука и техника

ВКС России передали новую партию Су-35С

Мантуров: ВКС России передали новую партию многоцелевых истребителей Су-35С

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новую партию многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передали Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства.

«Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов. Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом», — сказал он.

Отмечается, что истребители передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Самолеты прошли заводские испытания. Также машины протестировали в воздухе в различных рабочих режимах. Су-35С совершили перелет на аэродром базирования.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее издание «Политика» писало, что российские планирующие фугасные авиационные бомбы, которые несут Су-34 и Су-35, сыграют судьбоносную роль в ходе специальной военной операции.

1 июня Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что ВКС России получили очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского раскритиковали заявление Обамы о Крыме
    Онлайн-кинотеатр выпустил тизер к ставшему мемом выдуманному фильму про Иваныча
    Дмитрия Быкова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
    Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ
    В сборной России по боксу заявили об отказе выступать без флага и гимна
    Украина объявила «спонсором войны» популярного китайского автопроизводителя
    ЕС назвал количество человек и организаций под антироссийскими санкциями
    ВКС России передали новую партию Су-35С
    На Украине раскрыли схему по вывозу уклонистов под видом шоферов
    Названа возможная причина потери связи с взорвавшимся батискафом «Титан»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.