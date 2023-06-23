ВКС России передали новую партию Су-35С

Мантуров: ВКС России передали новую партию многоцелевых истребителей Су-35С

Новую партию многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передали Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства.

«Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов. Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом», — сказал он.

Отмечается, что истребители передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Самолеты прошли заводские испытания. Также машины протестировали в воздухе в различных рабочих режимах. Су-35С совершили перелет на аэродром базирования.

Ранее издание «Политика» писало, что российские планирующие фугасные авиационные бомбы, которые несут Су-34 и Су-35, сыграют судьбоносную роль в ходе специальной военной операции.

1 июня Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что ВКС России получили очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.