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04:37, 17 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о 32 попытках Patriot сбить российский «Кинжал» в Киеве

«Известия»: ЗРК Patriot пытался сбить российский «Кинжал» 32 ракетами и промахнулся

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Переданный Украине американский зенитный ракетный комплект (ЗРК) Patriot использовал весь боезапас в попытке сбить одну российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, всего было израсходовано 32 ракеты, выпущенных с восьми пусковых установок. Несмотря на такую плотность огня, «Кинжал» уничтожил сердце комплекса — радиолокационную станцию (РЛС) и пункт управления.

Другие источники издания также рассказали, что помимо Patriot были также уничтожены несколько позиций других зенитных систем.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска противовоздушной обороны сбили 18 ракет из 18 запущенных.

16 мая российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. Позднее в США признали повреждение ЗРК Patriot в ходе удара. По утверждению источников канала CNN, Вашингтон все еще оценивает масштабы ущерба.

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Марина Совина
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