В России назвали причину патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами»

Депутат Швыткин: патрулирование Черного моря нужно из-за провокаций НАТО и США

Постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оснащенными ракетами «Кинжал», необходимо из-за провокаций со стороны стран НАТО. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил цель патрулирования заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин принял абсолютно правильное решение с учетом таких провокационных действий, которые сегодня наблюдаются со стороны стран блока НАТО и в первую очередь США, как [вход в воды Черного моря] надводных кораблей, боевых самолетов и самолетов разведчиков», — объяснил депутат.

Необходимость патрулирования на постоянной основе над нейтральными водами Черного моря назрела Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Швыткин рассказал, что дальность ракеты «Кинжал» достигает двух тысяч километров, а скорость стрельбы — более четырех тысяч метров в секунду.

«Это достаточно серьезные тактические характеристики, которые, на мой взгляд, должны отрезвить горячие головы стран блока НАТО, которые пытаются провоцировать нашу страну на какие-либо действия. Поэтому в первую очередь это упреждение и обеспечение безопасности нашего государства», — заключил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам (ВКС) России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». В ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай глава государства уточнил, что это не угроза миру, а мера безопасности.