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17:23, 27 марта 2024Наука и техника

Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшили

ТАСС: сверхзвуковые ракеты «Оникс» получили активные головки самонаведения

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», которые используют в береговых ракетных комплексах (БРК) «Бастион», получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об улучшении ракет сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Изначально разработанные как противокорабельные ракеты, "Ониксы" благодаря новой активной головке самонаведения получили возможность с высокой точностью поражать наземные объекты противника», — сказал собеседник агентства.

Другой источник отметил, что одновременно специалисты работают над обеспечением неуязвимости российских «Ониксов» к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

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Крылатую ракету «Оникс» разработали в реутовском Научно-производственном объединении (НПО) машиностроения. Максимальная дальность базовой версии ракеты составляет 300 километров. Боеприпас несет боевую часть массой 300 килограммов.

В январе гендиректор — генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что предприятие работает над увеличением дальности полета ракеты «Оникс».

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      Даниил Иринин
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