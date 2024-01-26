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16:42, 26 января 2024Наука и техника

В России увеличат дальность полета «Оникса»

НПО машиностроения увеличит дальность полета сверхзвуковой ракеты «Оникс»

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения работает над увеличением дальности полета сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс». Об этом сообщил гендиректор — генконструктор НПО Александр Леонов, передает РИА Новости.

«У нас перспективы развития "Оникса" есть. В том числе (...) существенное увеличение дальности», — сказал он, отметив, что пока не может назвать конкретные цифры. Генконструктор подчеркнул, что такая работа проводится.

Также Леонов рассказал о применении берегового ракетного комплекса «Бастион» с ракетой «Оникс» для поражения наземных целей в зоне проведения спецоперации. «Применяется, оценки положительные», — сказал генконструктор.

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Максимальная дальность базовой версии ракеты «Оникс» составляет 300 километров. Ракета несет боевую часть массой 300 килограммов. Ракета предназначена для поражения надводных кораблей и наземной инфраструктуры.

В июле зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщил, что ракеты «Оникс» отличаются высокой помехоустойчивостью, которая делает их сложной целью для сил противовоздушной обороны противника.

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      Даниил Иринин
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