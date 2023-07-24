Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:38, 24 июля 2023Наука и техника

В России рассказали о боевом потенциале отечественных ракет «Оникс»

Депутат Спиридонов: особенность российских ракет Оникс — высокая помехоустойчивость
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Особенность российских ракет «Оникс» — это высокая помехоустойчивость, которая делает их крайне сложной целью для сил противовоздушной обороны (ПВО) противника. О преимуществах «Оникса» «Ленте.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Ракета "Оникс" — это сверхзвуковая противокорабельная ракета. Несмотря на свое название, она также может эффективно поражать и наземные цели. Ее разработали еще в 70-е годы в Научно-производственном объединении машиностроения. Ракета размещается на самолетах, кораблях и подводных лодках, а также может опускаться с наземных комплексов», — объяснил депутат.

Кроме высокой скорости полета к числу преимуществ стоит отнести хорошую помехоустойчивость. Поэтому «Ониксы» — крайне сложная цель для вражеских сил ПВО

Александр Спиридоновзампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Спиридонов рассказал и о других тактико-технических характеристиках ракеты.

«На всей траектории своего полета она имеет сверхзвуковую скорость от 2,5 до 3,2 тысячи километров в час, что затрудняет ее перехват. Заявленная дальность полета модернизированной ракеты около 800 километров, а в экспортом варианте — 300 километров» , — добавил парламентарий.

Ранее российские береговые ракетные комплексы «Оникс» нанесли удар по целям в Одесской, Николаевской и Черниговской областях Украины. Украинские ресурсы сообщили, что пуск противокорабельных ракет зафиксировали в Крыму, вскоре на территории регионов Украины произошли взрывы.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

    Юлия Ковальчук раскрыла имя второго ребенка

    Идею лицензировать автопилот Tesla на других автомобилях оценили

    Главному инженеру предъявили обвинение по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве

    Джонни Депп потерял сознание перед концертом в Будапеште

    На подъезде к Крыму образовалась пробка из сотен машин

    Российский тренер покинул «Каролину» после восьми лет работы

    На Украине признали ответственность за атаку беспилотников на Москву

    Секс-коуч назвала свидетельствующие о проблемах в отношениях сигналы

    В Москве задержали мужчину за съемку Минобороны сразу после атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости