В России рассказали о боевом потенциале отечественных ракет «Оникс»

Депутат Спиридонов: особенность российских ракет Оникс — высокая помехоустойчивость

Особенность российских ракет «Оникс» — это высокая помехоустойчивость, которая делает их крайне сложной целью для сил противовоздушной обороны (ПВО) противника. О преимуществах «Оникса» «Ленте.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Ракета "Оникс" — это сверхзвуковая противокорабельная ракета. Несмотря на свое название, она также может эффективно поражать и наземные цели. Ее разработали еще в 70-е годы в Научно-производственном объединении машиностроения. Ракета размещается на самолетах, кораблях и подводных лодках, а также может опускаться с наземных комплексов», — объяснил депутат.

Кроме высокой скорости полета к числу преимуществ стоит отнести хорошую помехоустойчивость. Поэтому «Ониксы» — крайне сложная цель для вражеских сил ПВО Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Спиридонов рассказал и о других тактико-технических характеристиках ракеты.

«На всей траектории своего полета она имеет сверхзвуковую скорость от 2,5 до 3,2 тысячи километров в час, что затрудняет ее перехват. Заявленная дальность полета модернизированной ракеты около 800 километров, а в экспортом варианте — 300 километров» , — добавил парламентарий.

Ранее российские береговые ракетные комплексы «Оникс» нанесли удар по целям в Одесской, Николаевской и Черниговской областях Украины. Украинские ресурсы сообщили, что пуск противокорабельных ракет зафиксировали в Крыму, вскоре на территории регионов Украины произошли взрывы.