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12:16, 21 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об ударе береговыми ракетами «Оникс» по целям на Украине

«РВ»: ВС РФ бьют ракетами «Оникс» по Одесской, Николаевской и Черниговской областям

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские береговые ракетные комплексы «Оникс» нанесли удар по целям в Одесской, Николаевской и Черниговской областях Украины, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Украинские ресурсы сообщили, что пуск противокорабельных ракет зафиксировали в Крыму, вскоре на территории регионов Украины произошли взрывы.

Ранее в районе поселка Затока на юге Одесской области Украины произошли взрывы, на большей части территории страны объявлена воздушная тревога. Также военкор Юрий Котенок сообщил о взрывах в Черниговской области.

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    Алевтина Запольская
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