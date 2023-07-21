Стало известно об ударе береговыми ракетами «Оникс» по целям на Украине

«РВ»: ВС РФ бьют ракетами «Оникс» по Одесской, Николаевской и Черниговской областям

Российские береговые ракетные комплексы «Оникс» нанесли удар по целям в Одесской, Николаевской и Черниговской областях Украины, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Украинские ресурсы сообщили, что пуск противокорабельных ракет зафиксировали в Крыму, вскоре на территории регионов Украины произошли взрывы.

Ранее в районе поселка Затока на юге Одесской области Украины произошли взрывы, на большей части территории страны объявлена воздушная тревога. Также военкор Юрий Котенок сообщил о взрывах в Черниговской области.