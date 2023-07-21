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11:46, 21 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах на юге Одесской области

«Страна.ua»: взрывы прозвучали в районе Затоки Одесской области Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В районе поселка Затока на юге Одесской области Украины прозвучали взрывы, на большей части территории страны объявлена воздушная тревога. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Также военкор Юрий Котенок сообщает о взрывах в Черниговской области.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде других областей.

В районе Затоки находится железнодорожный мост и грузовые терминалы.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что Вооруженные силы России во время ракетного удара ночью 21 июля повредили зернохранилища и сельскохозяйственную технику. По его словам, две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий.

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    Александр Слабиев
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