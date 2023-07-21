ВС России повредили зернохранилища в Одесской области

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении зернохранилищ российским ударом

Вооруженные силы (ВС) России ракетным ударом повредили зернохранилища и сельскохозяйственную технику в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.

«Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий», — рассказал он, добавив, что еще одна ракета изуродовала сельхозтехнику этого же предприятия.

Кипер уточнил, что воздушная тревога раздалась уже после начала ликвидации последствий. По его словам, пожар охватил 200 квадратных метров, всего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

20 июля Министерство обороны России сообщило о продолжении нанесения ударов возмездия по объектам в Одесской области. Высокоточным оружием были поражены места хранения и производства безэкипажных катеров.

