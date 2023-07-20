Минобороны заявило о новом ударе возмездия по Одесской области

МО: 20 июля нанесен удар возмездия по объектам в Одессе, где хранились безэкипажные катера

Вооруженные силы (ВС) России 20 июля продолжили нанесение ударов возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. Об этом журналистам заявили в Минобороны страны.

Там уточнили, что российские военные нанесли новые удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования — в результате были поражены цеха производства, а также места хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска.

Помимо этого, ВС России уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве. В оборонном ведомстве отчитались о достижении всех целей ударов и поражении всех назначенных объектов.

Удар возмездия стал еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого — 18 и 19 июля — российские военные уже наносили удары по Одесской области. Сначала был поражен судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера, затем удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ в Одессе.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом было повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и автомобилей, а также работа Керченской паромной переправы.