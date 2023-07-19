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14:12, 19 июля 2023Россия

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ в Одессе

МО: Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Одессе

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя оборонного ведомства, удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ.

Конашенков подчеркнул, что все цели намеченного удара были достигнуты.

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В ночь на 19 июля в ряде украинских городов были слышны взрывы. В Киеве, Кропивницком, Запорожье, Николаеве и Одессе прозвучали сигналы воздушной тревоги. По утверждению военкоров, в ударе по Одессе были задействованы авиация Воздушно-космических сил России и военно-морской флот.

В своем докладе Конашенков подтвердил использование оружия морского и воздушного базирования.

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    Марк Леонов
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