Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

МО РФ: ночью 18 июля нанесен удар возмездия по объектам в Одессе, где готовили теракты

Военнослужащие нанесли удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования. В частности, военнослужащие поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера.

Помимо этого, ударом возмездия были уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы — их общий объем составлял около 70 тысяч тонн. По информации оборонного ведомства, уничтоженные объекты снабжали военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) горючим.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объекта», — отчитались в министерстве.

Удар возмездия стал ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. Тогда, по данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом было повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и автомобилей, а также работа Керченской паромной переправы.

Президент России Владимир Путин, комментируя атаку на Крымский мост, анонсировал ответные действия. Тогда глава государства сообщал, что Министерство обороны готовит соответствующие предложения.