После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?

НАК заявил об участии надводных беспилотников ВСУ в атаке на Крымский мост ночью 17 июля

Следственные органы квалифицировали подрыв Крымского моста как теракт, совершенный с использованием модернизированных беспилотников. В результате атаки было повреждено дорожное полотно, опоры моста устояли. При взрыве погибли два человека — супруги из Белгородской области, которые в этот момент находились в автомобиле, их дочь получила ранения и госпитализирована.

Атака надводных дронов

По предварительным данным, примерно в 03:00 17 июля в районе 145 опоры моста произошел взрыв, после чего погасло освещение проезжей части. Почти сразу же движение по мосту было перекрыто. Спустя некоторое время произошел второй взрыв.

На место происшествия выехала спецгруппа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте. Специалисты занимаются сбором доказательств.

По данным Национального антитеррористического комитета, украинская сторона использовала два надводных беспилотных аппарата.

На месте теракта обнаружены обломки водных мотоциклов, на которых, скорее всего, и были установлены взрывные устройства. Известно, что ВСУ модернизируют гражданские гидроциклы в беспилотные аппараты. Их особенность состоит в том, что они практически полностью скрываются под водой и малозаметны при перемещении.

Судя по всему, атака контролировалась с воздуха — над акваторией Черного моря в то же время был замечен разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

В СКР заявили, что теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины.

В ночь на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста из официального сообщения СКР

СКР устанавливает организаторов и исполнителей «из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований».

На Украине также не скрывают, что теракт на Крымском мосту является спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины. В Верховной раде назвали эту атаку «огромным успехом» и предложили представить к госнаградам всех причастных.

Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя» Андрей Юсов Спикер главного управления разведки Минобороны Украины

Украинские беспилотные катера могут нести до 500 килограмм взрывчатки

Украина использует беспилотные катера со взрывчаткой на протяжение всей СВО, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дроны скрытно достигают цели, после чего детонируют. Он также назвал их особенности.

По сути, это катер с дистанционным управлением. В него входит почти полтонны взрывчатки. Управление осуществляется, скорее всего, через спутниковый интернет [Starlink бизнесмена Илона] Маска Дмитрий Дрозденко военный эксперт

По словам Дрозденко, такие надводные дроны не раз пытались атаковать российские корабли на рейде в Севастопольской бухте.

Эксперт отметил, что впервые беспилотные катера начали использовать во время Второй мировой войны. Однако в те годы у них не было дистанционного управления.

Последствия теракта

Очевидцы выкладывают кадры с места взрыва.

На видео видны повреждения на мосту. В частности, пролет в сторону Керчи просел и сдвинулся в сторону с опоры.

В результате взрыва погибла супружеская пара из Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в момент взрыва их автомобиль проезжал по мосту. Находившаяся вместе с ними несовершеннолетняя дочь получила ранения и в состоянии в средней тяжести доставлена в больницу. У нее закрытая черепно-мозговая травма.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту после небольшого перерыва было возобновлено, поезд «Симферополь — Москва» отправился в сторону Краснодарского края. Автобусное сообщение пока приостановлено, пассажиров будут пересаживать на электрички. Легковой и грузовой транспорт будет перенаправлен на паром либо на альтернативные маршруты через новые регионы России.

Взрывы 17 июля стали уже вторым терактом на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями теракта являются украинские спецслужбы.

12 октября ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту. Среди них граждане России, Украины и Армении. По данным ведомства, организатором подрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

9 июля 2023 года замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских спецслужб к удару по Крымскому мосту.

273 дня, как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику Анна Маляр Замглавы Минобороны Украины

После этого заявления глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о планах привлечь президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за диверсии и теракты на полуострове.