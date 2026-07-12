30 китов из закрытого парка морских животных спасут

США вывезут 28 белух из закрытого канадского парка морских животных

Правительство США официально подтвердило, что вывезет 28 белух из закрытого парка морских животных Marineland, который находится в Канаде. Об этом сообщает CBC News.

Представители американских океанариумов пообещали китам высококлассные условия с гарантированным качеством воды и постоянное медицинское обслуживание. Еще двух белух спасет Океанографический центр Валенсии. Он пока ожидает разрешения от властей Испании.

Парк Marineland закрылся в 2024 году на фоне снижения посещаемости и обвинений в жестоком обращении с животными. После разорения на его территории осталось 30 белух.

В октябре 2025 года представители парка заявили, что если правительство Канады не поможет им финансов, им придется расправиться с китами. Министр Джоанна Томпсон парировала эту угрозу, возложив ответственность за ситуацию на сам парк.

Ранее сообщалось, что тушу кита по кличке Тимми, на месяц застрявшего в Балтийском море, доставили на датский остров Анхольт. Его несколько раз удавалось вернуть на глубину, но все тщетно.