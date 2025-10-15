30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

В Канаде парк морских животных пригрозил убить 30 белух, если не получит денег

Власти Канады получили ультиматум с требованием финансовой помощи от частного парка морских животных Marineland. Об этом сообщает The Express.

По словам представителей парка, если правительство не выделит деньги, им придется расправиться с 30 белухами, оставшимися на территории закрывшегося комплекса. В своем письме в адрес министерства рыболовства руководство Marineland пригрозило чиновникам последствиями, заявив, что любые жертвы будут «прямым следствием решения министра».

Министр Джоанна Томпсон парировала эту угрозу, возложив ответственность за ситуацию на сам парк. «Тот факт, что Marineland не планировал жизнеспособной альтернативы для китов, несмотря на то, что содержал их в неволе в течение многих лет, не возлагает на правительство Канады обязанность покрывать ваши расходы», — заявила чиновница.

Популярный парк в Онтарио закрылся в 2024 году на фоне снижения посещаемости и обвинений в жестоком обращении с животными. Принятый в 2019 году закон «Свободный Вилли», запрещающий разведение китов и дельфинов в развлекательных целях, серьезно подорвал бизнес-модель парка.

Ранее видео экоактивистов TideBreakers, на которое попали страдания косаток, привлекло внимание к проблеме заброшенного океанариума Marineland Antibes. Они также опубликовали кадры с 12 дельфинами, оставленными в резервуарах с водой и огромным количеством водорослей.