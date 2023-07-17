После происшествия на Крымском мосту возбудили дело о теракте

СКР: по факту атаки на Крымский мост возбудили дело по статье о теракте

По факту происшествия на Крымском мосту возбудили дело о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотниками примерно в 3:05 ночи. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых погибли. Повреждена одна из секций моста.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена Службой безопасности Украины (ВСУ) и военно-морскими силами страны.