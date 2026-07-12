Мирошник: Вероятный премьер Украины Корецкий специализируется на коррупционных схемах

Глава компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий, которого украинские СМИ считают вероятным кандидатом в премьер-министры Украины, специализируется на коррупционных схемах по освоению зарубежной помощи. На это указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Его [Сергея Корецкого] главное достижение — "эффективное освоение" иностранной помощи в колоссальных объемах на энергетическом направлении», — заявил он.

По словам Мирошника, именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский может назначить Сергея Корецкого премьером страны. Вместе с тем, не исключено, что возглавить правительство может и министр обороны Михаил Федоров, которого проталкивают западные партнеры украинских властей, считает посол по особым поручениям.

Ранее Родион Мирошник также объяснил отставку правительства Юлии Свириденко. По его мнению, она произошла под давлением внешних сил.