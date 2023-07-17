СКР заявил о причастности спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту

В СКР заявили, что теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«В ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста», — рассказали в СКР. Атака была совершена в 3:05 ночи. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых погибли.

По факту произошедшего было возбуждено дело о теракте.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена Службой безопасности Украины и военно-морскими силами страны.