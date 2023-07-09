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05:06, 9 июля 2023Бывший СССР

Минобороны Украины признало удар по Крымскому мосту

Замглавы Минобороны Украины Маляр признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году. Об этом она написала в Telegram-канале.

«273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — отметила замминистра обороны.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.

12 октября ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту. Уточняется, что среди задержанных были граждане России, Украины и Армении. По данным ведомства, организатором подрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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    Марина Совина
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