Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:05, 17 июля 2023Россия

Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

Путин заявил об ответе России на теракт на Крымском мосту, Минобороны готовит предложения
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ответ со стороны России после атаки на Крымский мост будет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова транслировал Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — сказал глава государства.

Материалы по теме:
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
Сегодня
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации.Что известно о жертвах?
Сегодня
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
Сегодня

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Из-за атаки на Крымский мост автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

    Путин поручил помочь раненной при теракте на Крымском мосту девочке

    В российском регионе задержали мужчину за нападение на росгвардейца

    Четырех подельников арестовали за похищение людей

    Названо количество заразившихся от клещей болезнью Лайма жителей Подмосковья

    44-летняя блогерша перечислила простые способы выглядеть моложе

    Туристы привезли ребенка на Ибицу, возмутились шумом и вызвали споры в сети

    Путин объяснил бессмысленность атаки на Крымский мост

    Собчак пообещала отхлестать Маэстро Понасенкова

    Власти раскрыли сроки запуска автодвижения по Крымскому мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости