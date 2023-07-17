Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

Путин заявил об ответе России на теракт на Крымском мосту, Минобороны готовит предложения

Ответ со стороны России после атаки на Крымский мост будет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова транслировал Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — сказал глава государства.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Из-за атаки на Крымский мост автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.