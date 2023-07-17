НАК сообщил об атаке двух украинских беспилотников на Крымский мост

НАК: два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в 3:05 ночи 17 июля

Два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), заявление ведомства цитирует РИА Новости.

Атака была совершена в 3:05 ночи 17 июля. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых погибли. Повреждена одна из секций моста.

Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете России, по факту произошедшего было возбуждено дело о теракте.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена Службой безопасности Украины и военно-морскими силами страны.