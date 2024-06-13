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19:53, 13 июня 2024Наука и техника

Названы преимущества российских ракет с двойной боевой частью

Кнутов: ракета Х-101 с кассетной боевой частью позволит поражать авиацию в тылу

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять крылатые ракеты Х-101 с двойной боевой частью, которая содержит кассетную и осколочно-фугасную боеголовки. Преимущества ракеты назвал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с KP.RU.

Отмечается, что сведения о применении новых модификаций Х-101 появились в украинских соцсетях. Помимо осколочно-фугасной боевой части, модернизированную ракету оснастили кассетной боеголовкой, которая позволяет увеличить площадь поражения. При этом общий вес боеголовки увеличился с 450 до 800 килограммов.

«Отсутствие кассетных боевых частей у российских крылатых ракет большой дальности, таких как Х-101, уменьшало эффективность ударов по авиабазам. Теперь же появление в арсенале стратегической авиации ВКС РФ крылатых ракет большой дальности с кассетными боевыми частями может сильно расширить список эффективно поражаемых целей, включая авиацию и системы ПВО в глубоком тылу противника», — сказал эксперт.

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Увеличение боевой части также сказалось на дальности ракеты, которая изначально могла пролететь до 5,5 тысячи километров. Однако даже дальности около трех тысяч километров хватит, чтобы самолеты поражали объекты на Украине, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны (ПВО) Киева.

В январе эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ракета Х-101 оснащена системой отстрела ложных тепловых целей, которая обманывает систему ПВО Украины.

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      Даниил Иринин
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