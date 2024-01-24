Названы обманывающие ПВО Украины российские ракеты

Эксперт Матвийчук: ракета Х-101 обманывает ПВО Украины ложными целями

Российская крылатая ракета Х-101 оснащена системой отстрела ложных тепловых целей, которая обманывает систему противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. Особенности ракеты назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

«Одним из ноу-хау стали тепловые ловушки, установленные на ракете, они отводят противоракету в противоположную лучу сторону. Но крылатая ракета Х-101, предположу, не только благодаря тепловым ловушкам закрывается. У нее много систем защиты: от радиоэлектронного облучения, от теплового луча и, скорее всего, от фотоконтрастности. Тепловые ловушки сводят с ума ПВО и ПРО Украины», — сказал он.

Эксперт отметил, что из-за применения ложных целей зенитные ракеты летят мимо, расходуя боезапас комплексов ПВО впустую.

В конце декабря спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ПВО республики не сбила ни одной российской ракеты X-22 с начала специальной военной операции. Он отметил, что ракета развивает скорость до 4 тысяч километров в час.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности внутрифюзеляжного размещения.