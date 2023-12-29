Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 29 декабря 2023Бывший СССР

На Украине вновь признали бессилие перед российской ракетой X-22

Спикер ВС ВСУ Игнат: Украина не сбила ни одной ракеты X-22 с начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Украина не сбила ни одной российской ракеты X-22 с начала специальной военной операции (СВО). Бессилие украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) вновь признал спикер Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВС ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает «Укринформ».

«Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель чаще всего по баллистичной траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства», — сказал Игнат.

По его словам, Россия применила уже более 300 таких ракет. «Кроме X-22 у них есть еще и модернизированная версия — X-32. Скорее всего, сегодня применялись и эти ракеты», — сообщил спикер ВС ВСУ.

В августе 2023 года Игнат уже сообщал, что украинская система ПВО не способна противостоять ракетам Х-22. При этом тогда он уточнял, что указанные боеприпасы может сбивать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Ткачев Егор
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Киркорова призвали лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой. Как на это отреагировали власти?

      Минобороны раскрыло число призванных за осенний призыв срочников

      Украина обстреляла российский регион из РСЗО Град

      Крупнейшая авиакомпания России продлит программу «плоских» тарифов

      Москвичам пообещали рождественские морозы

      В США выразили уверенность в отмене решения о недопуске Трампа до выборов

      Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине

      Блогерша порылась в мусорке и удивилась ценным находкам

      Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости