На Украине вновь признали бессилие перед российской ракетой X-22

Спикер ВС ВСУ Игнат: Украина не сбила ни одной ракеты X-22 с начала СВО

Украина не сбила ни одной российской ракеты X-22 с начала специальной военной операции (СВО). Бессилие украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) вновь признал спикер Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВС ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает «Укринформ».

«Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель чаще всего по баллистичной траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства», — сказал Игнат.

По его словам, Россия применила уже более 300 таких ракет. «Кроме X-22 у них есть еще и модернизированная версия — X-32. Скорее всего, сегодня применялись и эти ракеты», — сообщил спикер ВС ВСУ.

В августе 2023 года Игнат уже сообщал, что украинская система ПВО не способна противостоять ракетам Х-22. При этом тогда он уточнял, что указанные боеприпасы может сбивать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

