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08:03, 31 октября 2023Наука и техника

Су-57 получил крылатую ракету большой дальности

«РИА Новости»: истребитель Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский истребитель Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности (КРБД) внутрифюзеляжного размещения, об этом рассказал информированный источник, пишет РИА Новости.

Он отметил, что боевой самолет получил новейший боеприпас. «При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», — объяснил специалист.

Он уточнил, что разработчикам удалось существенно снизить габариты боеприпаса. Они смогли сделать это «за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя».

Ранее директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал, что Су-57 наносили удары по целям в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он отметил, что истребитель обладает малозаметностью и может нести различное вооружение, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы.

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      Марина Совина
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