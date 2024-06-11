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20:56, 11 июня 2024Наука и техника

В России оценили эффективность ракет «Калибр»

Главком ВМФ Моисеев: комплекс «Калибр-НК» подтвердил эффективность в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Ракетный комплекс «Калибр-НК», который устанавливают на малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 «Буян-М», подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Такую оценку комплексу дал главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

«Оружие, [которое] находится на вооружении малого ракетного корабля ["Калибр-НК"], — это эффективное оружие, оно подтвердило себя, не скрою, в рамках в том числе и специальной военной операции, (...) [когда] применялось в том числе с подобных кораблей. МРК "Ставрополь" — это 12-й в серии. Нет сомнений, что именно наличие такого оружия позволяет говорить о нем, как о мощном, современном корабле ВМФ», — сказал он на церемонии спуска МРК «Ставрополь» на воду.

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Ранее в июне стало известно, что МРК «Ставрополь», который спустили на воду на Зеленодольском судостроительном заводе, отправят на Балтийский флот. Корабль получил комплекс «Калибр-НК», который интегрирован в вертикальную пусковую установку 3С14. Корабль может нести восемь ракет «Калибр».

В том же месяце источник ТАСС сообщил, что в 2024 году Балтийский флот (БФ) России получит три МРК, которые могут нести крылатые ракеты «Калибр». Помимо МРК «Ставрополь», флот получит корабли «Козельск» и «Буря» проекта 22800.

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      Даниил Иринин
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