Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:01, 11 июня 2024Наука и техника

«Ставрополь» отправят на Балтфлот

«Известия»: МРК «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М» отправят на Балтийский флот

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) «Ставрополь» проекта 21631 (шифр «Буян-М») отправят на Балтийский флот. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Известия».

Двенадцатый корабль проекта 21631, способный переносить до восьми крылатых ракет «Калибр», будет спущен на воду во вторник на Зеленодольском судостроительном заводе.

«Появление нового корабля — это, безусловно, усиление Балтфлота. Швеция и Финляндия решили отказаться от своей нейтральной политики», — заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что в 2024 году Балтфлот получит три МРК, которые могут нести крылатые ракеты «Калибр».

В ноябре 2023 года газета со ссылкой на источники в военном ведомстве и военно-промышленном комплексе написала, что Минобороны России прорабатывает вопрос оснащения МРК проекта 21631 зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

      В России назвали выгодное отличие БРИКС от других международных организаций

      Красный Ferrari певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона рублей

      Эксперты подсчитали количество не боящихся увольнения россиян

      Бывшего коммунальщика Минобороны России посадили на девять лет за коррупцию

      Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. Что может грозить ему за неуплату?

      В России предложили ввести компенсацию за незаконное задержание

      Переехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о заработках

      Стали известны подробности о выплатах семьям в рамках налоговых изменений

      В Госдуме посоветовали экстренно госпитализировать актрису Троянову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше