«Ставрополь» отправят на Балтфлот

«Известия»: МРК «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М» отправят на Балтийский флот

Малый ракетный корабль (МРК) «Ставрополь» проекта 21631 (шифр «Буян-М») отправят на Балтийский флот. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Известия».

Двенадцатый корабль проекта 21631, способный переносить до восьми крылатых ракет «Калибр», будет спущен на воду во вторник на Зеленодольском судостроительном заводе.

«Появление нового корабля — это, безусловно, усиление Балтфлота. Швеция и Финляндия решили отказаться от своей нейтральной политики», — заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что в 2024 году Балтфлот получит три МРК, которые могут нести крылатые ракеты «Калибр».

В ноябре 2023 года газета со ссылкой на источники в военном ведомстве и военно-промышленном комплексе написала, что Минобороны России прорабатывает вопрос оснащения МРК проекта 21631 зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М».