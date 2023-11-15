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17:25, 15 ноября 2023Наука и техника

Российские «Буяны-М» получат «Панцирь»

«Известия»: корабли проекта «Буян-М» могут получить комплексы «Панцирь-М»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Минобороны России прорабатывает вопрос оснащения малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 «Буян-М» зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М». Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве и военно-промышленном комплексе сообщают «Известия».

Отмечается, что первым новый комплекс противовоздушной обороны может получить строящийся МРК «Ставрополь», который является последним кораблем в серии.

По словам бывшего начальника Главного штаба Военно-морского флота адмирала Валентина Селиванова, МРК могут атаковать не только корабли противника, но и средства воздушного нападения. Он отметил, что «Панцирь-М» способен успешно поражать все воздушные цели, включая самолеты, беспилотники и противокорабельные ракеты.

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«Малые ракетные корабли в военном конфликте станут приоритетной целью. У нас крейсеров, линкоров и авианосцев-то практически нет. Только эти малые корабли. Габариты "Панциря-М" небольшие, а эффективность очень высокая против всех воздушных целей», — сказал Селиванов.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Буяны-М» являются носителями крылатых ракет «Калибр», которые используют для нанесения высокоточных ударов по целям в глубине территории противника. Это делает МРК важной целью, которая требует защиты.

В июле гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 передадут Военно-морскому флоту России в декабре.

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